Epic Games запустила бесплатную раздачу Evil Dead: The Game и Dark Deity

Epic Games Store стартовала бесплатная раздача двух неплохих игр — Evil Dead: The Game и Dark Deity. Оба проекта можно добавить в свою библиотеку EGS до 24 ноября.
Фото: Epic Games Store
Evil Dead: The Game — это мрачный кооперативный экшен от Saber Interactive, который основан на культовой вселенной «Зловещих мертвецов». В игре группе персонажей нужно отбиваться от армии прожорливых зомби, чтобы выжить.
Dark Deity — тактическое ролевое приключение в духе Fire Emblem, в котором нескольким героям необходимо остановить разрушение мира.
В целом, игроки и критики приняли Evil Dead: The Game тепло, а Dark Deity получила в основном смешанные отзывы и от пользователей, и от журналистов. На следующей неделе в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача экшена про полёты на космических истребителях Star Wars: Squadrons.
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