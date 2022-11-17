Авторы Atomic Heart рассказали о битвах с роботами и системе улучшений

Российская студия Mundfish опубликовала новый трейлер Atomic Heart. В ролике рассказывается о битвах с роботами, сборе лута и системе улучшений.
В ретрофутуристическом боевике у каждого вида роботов будут свои слабые места. Врагов можно будет уничтожать и из стрелкового оружия, и с помощью оружия ближнего боя. На недругах остаются все следы от нанесённого урона — специально для этого команда Mundfish разработала уникальную систему детализированного отображения урона.
С павших роботов необходимо собирать ресурсы, чтобы прокачиваться для более эффективного уничтожения врагов. Можно будет апгрейдить оружие и развивать способности полимерной перчатки. Её позволят снабдить электрическими зарядами или льдом для более эффектного уничтожения противника.
Atomic Heart выходит 21 февраля 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. В России игру на ПК можно купить только на платформе VK Play.
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