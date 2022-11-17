Blizzard отключила защиту в России. Она нужна в Call of Duty и Overwatch 2
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В сети обратили внимание, что Blizzard начала удалять привязку телефонов из учётных записей Battle.net — повторно прикрепить их больше не получается. В компании решение назвали вынужденным из-за введённых санкций.
В соответствии с предыдущими мерами по ограничению, возможность подключения SMS номера для игроков из этого региона была отключена. Это дополнительно ограничивает доступ к некоторым функциям в играх Battle.net.
Я понимаю, что это неприятная новость, но у службы поддержки нет комментариев по этому поводу, всю информацию вы можете найти по ссылке выше.
Проблема в том, что нынешние игры Blizzard и Activision форсированно требуют привязку телефона к учётной записи для Call of Duty: Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 и Overwatch 2.
Правда, требования сейчас снижены — они требуются исключительно для новичков. Если вы ранее играли в прошлые Call of Duty или оригинальную Overwatch, но это не должно касаться вас — дополнительная защита в виде номера телефона не нужна. А вот новички с российским аккаунтом вообще никак не смогут сыграть.
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