«Человек-паук: Майлз Моралес» стартовал слабее многих эксклюзивов PlayStation на ПК

«Человек-паук: Майлз Моралес» вышла на ПК 18 ноября. Менее чем за сутки количество одновременно играющих пользователей достигло отметки 12 241. Игра не смогла обойти показатели ремастера «Человека-паука» — на старте пиковый онлайн блокбастера превышал 66 тыс. людей.

При этом приключения Майлза Моралеса стартовали лучше другого проекта Sony — Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Пиковый онлайн сборника почти достиг 11 тыс. игроков. Стоит напомнить, что Days Gone — не сильно популярная на фоне других тайтлов игра Sony — собрала у экранов 27 тыс. одновременных пользователей. Но показатели God of War никто так и не смог обойти.

Самой провальной игрой Sony в Steam до сих пор остаётся Sackboy: A Big Adventure — на старте её показатель еле приблизился к отметке 600 одновременно играющих людей.

Топ игр Sony в Steam по пиковому онлайну

God of War — 73 529. «Человек-паук» — 66 436. Horizon Zero Dawn — 56 557. Days Gone — 27 405. «Человек-паук: Майлз Моралес» — 12 241. Uncharted: The Legacy of Thieves Collection — 10 851. Sackboy: A Big Adventure — 610.