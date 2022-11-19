В «Стражей Галактики» за год сыграли более 8 млн игроков
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Embracer Group в общении с инвесторами заявила, что в экшен «Стражи Галактики», который вышел чуть более года назад, сыграли более 8 млн человек. На этот результат большое влияние оказала доступность приключения в сервисах Game Pass и PlayStation Plus Extra. При этом стартовые продажи тайтла не оправдали ожиданий издателя Square Enix.
Весной творческий директор Guardians of the Galaxy Жан-Франсуа Дюга заявлял, что, несмотря на недостатки, он рад, что игра вышла и порадовала фанатов Marvel. Хоть она и не смога оправдать вложенные в неё средства. Разработчик отметил, что у Eidos Montreal есть планы на новые приключения команды героев.
«Стражи Галактики» вышла 26 октября 2021 года. Игра доступна на Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 и на ПК.
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