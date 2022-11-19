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Джеймс Ганн скоро представит план по развитию киновселенной DC

Джеймс Ганн скоро представит план по развитию киновселенной DC
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В конце октября Джеймса Ганна и Питера Сафрана назначили руководителями кинофраншизы DC. А на днях стало известно, что Ганн с партнёром уже готовят масштабный план по развитию супергеройской киновселенной — они презентуют его в ближайшие два месяца. Эту информацию Джеймс подтвердил в своём «твиттере».

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До прихода Ганна и Сафрана фильмы DC снимались в нескольких направлениях. Например, в рамках «Снайдерверса» вышли «Человек из стали», «Аквамен», «Бэтмен против Супермена». А события «Чёрного Адама», «Бэтмена» Мэтта Ривза и драмы Тодда Филлипса «Джокер» происходят в разных мирах. Ганн и Сафран хотят объединить будущие кинопроекты DC в единую вселенную.

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Ганн также добавил, что до конца весны, помимо работы в DC, он задействован и в Marvel. Джеймс снимает «Стражи Галактики 3», а в эту пятницу на Disney + выйдет поставленный им рождественский выпуск «Стражей Галактики».

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