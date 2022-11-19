В CS:GO вышел большой патч — добавили новую карту и изменили AWP

Этой ночью разработчики командного шутера Counter-Strike: Global Offensive выпустили большое балансное обновление для своей игры.

В Valve приняли решение отказаться от карты Dust II в соревновательном пуле. Её заменит новая локация — Anubis. Обе карты будут по-прежнему доступны в обычном режиме игры и формате Deathmatch, а также в соревновательном поиске матча. Но в киберспортивных матчах Dust II больше не будет.

Возможно, легендарную карту переработают и вернут в мап-пул через два-три года, как это происходило ранее. Сейчас же Dust II ставит антирекорды по популярности — на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 команды захотели сыграть на ней лишь 8 раз, при этом ни разу в стадии плей-офф.

Скриншоты карты Anubis в CS:GO

Фото: Valve

Карта Anubis Фото: Valve

Карта Anubis Фото: Valve

Другие изменения патча

Помимо этого, разработчики уменьшили количество патронов в обойме снайперской винтовки AWP в два раза — с 10 до 5. Теперь снайперы реже смогут простреливать стены, пытаясь экономить патроны.

Снижен модификатор дальности стрельбы M4A1-S — с 0,99 до 0,94. Некоторые считали оружие слишком сильным, и теперь оно будет наносить чуть меньше урона на большом расстоянии.