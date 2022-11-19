В CS:GO вышел большой патч — добавили новую карту и изменили AWP

Этой ночью разработчики командного шутера Counter-Strike: Global Offensive выпустили большое балансное обновление для своей игры.
В Valve приняли решение отказаться от карты Dust II в соревновательном пуле. Её заменит новая локация — Anubis. Обе карты будут по-прежнему доступны в обычном режиме игры и формате Deathmatch, а также в соревновательном поиске матча. Но в киберспортивных матчах Dust II больше не будет.
Возможно, легендарную карту переработают и вернут в мап-пул через два-три года, как это происходило ранее. Сейчас же Dust II ставит антирекорды по популярности — на чемпионате мира IEM Rio Major 2022 команды захотели сыграть на ней лишь 8 раз, при этом ни разу в стадии плей-офф.
Скриншоты карты Anubis в CS:GO
Фото: Valve
Карта Anubis
Фото: Valve
Карта Anubis
Фото: Valve
Другие изменения патча
Помимо этого, разработчики уменьшили количество патронов в обойме снайперской винтовки AWP в два раза — с 10 до 5. Теперь снайперы реже смогут простреливать стены, пытаясь экономить патроны.
Снижен модификатор дальности стрельбы M4A1-S — с 0,99 до 0,94. Некоторые считали оружие слишком сильным, и теперь оно будет наносить чуть меньше урона на большом расстоянии.
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