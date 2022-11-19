VK выпустит свой игровой движок в 2025 году

По заверению источников «Ъ», VK планирует запустить разработку собственного игрового движка в 2023 году. А выпустить его компания собирается в 2025-м вместе с дебютной демонстрационной игрой. Корпорация решила инвестировать в разработку 2,8 млрд рублей небюджетных средств.

VK хочет зарабатывать на движке с помощью продажи его коммерческих версий. Компания собирается сделать его новые версии платными, а общедоступная будет получать обновления с большой задержкой. Корпорация также планирует выпускать для движка платные дополнения и за деньги обучать работе на нём.

VK намерена использовать движок не только в разработке игр, но и в создании кино, сериалов и другого контента. Руководство надеется, что технологию возьмут в оборот Сбербанк, «Ростех» и МТС. Важно отметить, что популярный во всём мире Unreal Engine 5 тоже используется не только в игровой отрасли, но и в других развлекательных индустриях.