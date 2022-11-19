Игроки в Counter-Strike массово жалуются на баги на новой карте Anubis

Сегодня ночью разработчики шутера Counter-Strike: Global Offensive выпустили обновление, которое заменило Dust II в списке основных карт на новую локацию — Anubis.

К сожалению, релиз вышел не совсем гладким. С самого утра геймеры жалуются на ошибки, связанные с картой.

Например, в одной точке граната сталкивается с невидимым препятствием в воздухе и резко изменяет направление полёта. В нескольких местах на Anubis при стрельбе из-за углов пуля часто задевает текстуру, как будто она больше, чем на картинке.

Судя по сообщениям игроков, на новой карте существует и множество других проблем, связанных с текстурами. На данный момент разработчики из компании из Valve не комментировали ситуацию в CS:GO после выхода патча.