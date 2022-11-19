Раскрыт сюжет «Индианы Джонса 5» и представлены новые кадры

Издание Empire опубликовало два эксклюзивных кадра пятой части «Индианы Джонса» и раскрыло сюжет. На одном из изображений впервые представили антагониста, которого играет Мадс Миккельсен. В грядущем приключении события развернутся в 1969 году — в разгар космической гонки между США и СССР. Как и в прошлых частях, Инди вступит в схватку с нацистами.

Фото: Empire

Фото: Empire

По сюжету высадкой на Луну руководят «бывшие» нацисты, которые смогли адаптироваться к жизни в 60-х. Они планируют найти на спутнике Земли нечто, что представляет для них ценность. Легендарному археологу и искателю приключений предстоит выяснить, что скрывают экс-нацисты.

«Индиану Джонс 5» планируют выпустить в прокат 30 июня 2023 года. Недавно Empire показала первые постеры картины. На них — матёрый Харрисон Форд в образе Индианы Джонса.