Анастасия Glance Анисимова из G2 Gozen вышла в финал женского чемпионата мира по Valorant
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24-летняя российская киберспортсменка Анастасия Glance Анисимова, выступающая за женский состав G2 по Valorant, вместе со своей командой стала первым финалистом чемпионата мира в Берлине.
В финале верхней сетки VALORANT Game Changers Championship 2022 европейская пятёрка G2 Gozen выиграла у Team Liquid Brazil — 2:9 (14:12, 13:10).
Сегодня в берлинской LEC Studio состоятся два матча нижней сетки, в которой определится второй финалист. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 20 ноября, в 19:00 мск.
Фото: Liquipedia
Чемпионат мира VALORANT Game Changers Championship 2022 среди женских команд проходит в столице Германии с 15 по 20 ноября. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс., победитель получит $ 180 тыс.
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