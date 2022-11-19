Игрок сравнил обновлённого «Ведьмака 3» с оригиналом в 4К

Пользователь «Твиттера» под ником consumeprogeny решил сравнить две версии «Ведьмака 3» — оригинальную и грядущую новую для консолей текущего поколения и ПК. Для этого он взял единственный кадр next gen-версии приключения и сопоставил его с идентичным скриншотом с ПК на максимальных настройках в разрешении 4К.

Алекс Батталия из Digital Foundry, увидев сравнение, отметил, что маленькие камни на земле теперь отбрасывают тени. При этом трава осталась такой же. Некоторые игроки заметили, что CD Projekt RED немного изменила изображённый на скриншоте заборчик, освещение и тени стали более глубокими, а лес вдали — более детализированным.

Обновлённая версия «Ведьмака 3: Дикая Охота» выходит 14 декабря 2022 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Её бесплатно получат все владельцы оригинала.