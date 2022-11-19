Экс-керри BetBoom Team по Dota 2 подтвердил, что пропустит начало следующего сезона
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Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин во время прямой трансляции ответил на вопрос зрителя о перспективах карьеры в профессиональной Dota 2.
Игрок подтвердил информацию «Чемпионата», что не может найти новый коллектив перед Dota Pro Circuit 2022/2023 и с большой долей вероятности пропустит 1-й тур соревновательного сезона.
Какие планы? Найти команду, но на 90% первый сезон DPC пропускаю.
В минувшем сезоне Дахак выступал за российскую BetBoom Team. Коллектив смог выиграть региональную квалификацию на The International 2022 в Сингапуре, но в финальной части чемпионата мира не смог выйти из группы, заняв лишь 19–20-е место.
3 ноября клуб сообщил о расставании с игроками. Чуть позже стало известно, что они не планируют дальше играть вместе.
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