Финал «Стражей Галактики» создавался в муках

Новоиспечённый глава DC Studios Джеймс Ганн сейчас завершает работу над марвеловскими «Стражами Галактики 3», а в следующую пятницу на Disney + выходит рождественский спецвыпуск, посвящённый разношёрстной команде космических наёмников. Его тоже поставил Джеймс.

Ганн недавно признался, что сценарий для праздничного эпизода он написал легко и быстро, а третью часть цикла про Звёздного Лорда и его друзей он буквально вымучивал.

Скажу честно, я написал сценарий рождественского эпизода за несколько часов — он буквально вылился из меня. Съёмки тоже прошли легко. А «Стражи Галактики 3» оказались пыткой во всех отношениях.

Вероятно, «Стражи Галактики 3» тяжело дались Ганну потому, что это последний его проект для Marvel. По его словам, съёмки были крайне «эмоциональными».

Этот фильм («Стражи Галактики 3») такой эмоциональный, но снимать его было настоящим удовольствием. Так что процесс идёт отлично.

После «сдачи» картины Джеймс полностью уйдёт в работу над киновселенной DC. Он уже готовит план по развитию франшизы, его презентация должна состояться через два месяца.

Новость по теме Джеймс Ганн скоро представит план по развитию киновселенной DC

Премьера «Стражей Галактики 3» намечена на весну 2023 года.