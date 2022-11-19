Вышел трейлер финальных эпизодов «Невероятных приключений ДжоДжо: Каменный океан»

Netflix поделился трейлером финальных серий аниме «Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан». Последние серии арки Stone Ocean выйдут в онлайн-кинотеатре 1 декабря. В финале станет известно, чем завершится история героини Джолин Куджо.
В пятом сезоне Джолин Куджо подставили, обвинив в преступлении и заключив в тюрьму строгого режима на Грин-Долфин-стрит, которую называют «Аквариумом». Отец Джолин — Джотаро Куджо — хочет вытащить дочь. Он приезжает навестить её, не зная, что именно этого хотел добиться таинственный Стенд и тайный лидер Пэйл Снейк. Он хочет получить осколки важных воспоминаний, которые спрятаны в памяти Джотаро.
Новый сезон «Невероятных приключений ДжоДжо» на Netflix стал самой популярным шоу в Японии, среди американских зрителей оно тоже стало большим хитом.
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