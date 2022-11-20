Фильм «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном слили на торренты

Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.

Вечером 20 ноября «Чёрный Адам» неожиданно оказался в онлайне. Боевик с Дуэйном Джонсоном появился на крупных торрент-трекерах и пиратских сервисах с корейскими субтитрами — судя по всему, это классический слив голливудской ленты от одного из восточных подрядчиков.

Таким образом, лента оказалась в Сети спустя месяц после релиза в кинотеатрах. Это довольно неожиданно, ведь «Чёрный Адам» до сих пор транслируется по всему миру, а о сроках выхода фильма в сервисе HBO Max пока ничего не известно. Когда именно состоится официальный релиз ленты, компания наверняка объявит в ближайшее время.

«Чёрный Адам» — кинокомикс про одноимённого антигероя, которого сыграл Дуйэн Джонсон. Фильм на данный момент собрал чуть больше $ 350 млн, но до сих пор не окупился. Лента стала началом новой главы киновселенной DC, в которой примет участие и Генри Кавилл.