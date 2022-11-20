Игрок в Call of Duty: Modern Warfare 2 достиг максимального уровня без убийств

Блогер ThatFriendlyGuy умудрился достигнуть максимального, 55-го уровня в мультиплеере Call of Duty: Modern Warfare 2 без единого убийства. На достижение такого впечатляющего результата у игрока ушло 24 часа, или 138 матчей. Он в основном играл в режимах Kill Confirmed, где нужно собирать жетоны с павших врагов, и Hardpoint — там необходимо захватывать точки.
Чтобы набирать больше очков и быстрее качаться, ThatFriendlyGuy использовал перк, позволяющий сбрасывать членам команды боеприпасы, а также применял БПЛА и сбивал вражеские беспилотники.
ThatFriendlyGuy — фанат таких челленджей. Раннее он наиграл в хардкорную Escape From Tarkov 710 часов без единого убийства.
Недавно запустили бесплатную королевскую битву Call of Duty: Warzone 2. Игра отлично стартовала, при этом пользователи остались недовольны большим количеством багов, плохой оптимизацией и частыми вылетами на ПК.
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