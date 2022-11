Разработчицу God of War Ragnarok не указали в титрах из-за «минимального критерия»

Композитор Джессика Мао работала над аранжировкой музыки в сцене из начала игры God of War Ragnarok, где на Кратоса и Атрея нападает агрессивная Фрея, а также редактировала музыку для сцены битвы с Тором в прологе. Девушка рассказала, что её не указали в титрах игры потому, что продюсеры сочли, что она не подходит по «минимальному критерию».

Джессика не пояснила, под какие именно критерии она не попала. Она отметила, что её имя вряд ли добавят в титры даже после апдейтов. В своём треде в «Твиттере» девушка призвала разработчиков указывать всех, кто трудится над их играми. Она считает, что это более чем логично.

Коллеги разработчиков из Santa Monica, студия Naughty Dog, наоборот, указывают в титрах вообще всех, кто помогает в работе над их играми. Например, в титры The Last of Us Part 2 вошли 2300 человек, среди которых есть и те, кто работал на аутсорсе.