Фильм «Форсаж 3» уместили в 49 твитов — и не удаляли больше 24 часов

Голливудский экшен «Тройной форсаж: Токийский дрифт» полностью выложили в «Твиттер». Картину Джастина Лина уместили в 49 твитов. Это сделал пользователь соцсети под ником goos. Ранее он заливал на платформу первые две части киносаги.

Его посты с фильмами уже удалили, но это случилось не сразу — боевики находились в открытом доступе довольно долгое время. Журналисты The Verge считают, что картины не сразу удалили потому, что система страйков «Твиттера» стала работать со сбоями. Проблему связывают и с увольнением нескольких сотен сотрудников вскоре после того, как соцсеть за $ 44 млрд купил Илон Маск, который уже наводит на площадке свои порядки.

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«Тройной форсаж: Токийский дрифт» вышел в 2006 году. Фильм рассказывает историю молодого парня, который с матерью переезжает в Токио, где он знакомится с местной культурой уличных гонок. Камео героя Вина Дизеля появляется в самом финале экшена.