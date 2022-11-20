Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В «Твиттер» бесплатно выложили фильм «Форсаж 3» — его поделили на 49 частей

Фильм «Форсаж 3» уместили в 49 твитов — и не удаляли больше 24 часов
Комментарии

Голливудский экшен «Тройной форсаж: Токийский дрифт» полностью выложили в «Твиттер». Картину Джастина Лина уместили в 49 твитов. Это сделал пользователь соцсети под ником goos. Ранее он заливал на платформу первые две части киносаги.

Его посты с фильмами уже удалили, но это случилось не сразу — боевики находились в открытом доступе довольно долгое время. Журналисты The Verge считают, что картины не сразу удалили потому, что система страйков «Твиттера» стала работать со сбоями. Проблему связывают и с увольнением нескольких сотен сотрудников вскоре после того, как соцсеть за $ 44 млрд купил Илон Маск, который уже наводит на площадке свои порядки.

Новость по теме
Илон Маск уже распустил всех других руководителей «Твиттера»

«Тройной форсаж: Токийский дрифт» вышел в 2006 году. Фильм рассказывает историю молодого парня, который с матерью переезжает в Токио, где он знакомится с местной культурой уличных гонок. Камео героя Вина Дизеля появляется в самом финале экшена.

Новость по теме
Бюджет «Форсажа 10» раздули до неприличных цифр
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022