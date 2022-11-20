Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Илон Маск разбанил Дональда Трампа в «Твиттере». Экс-президент не оценил этот жест

Илон Маск разбанил Дональда Трампа в «Твиттере». Экс-президент не оценил этот жест
Комментарии

Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в «Твиттере». Миллиардер решил разбанить бывшего президента США не сразу. Сначала он провёл опрос, 51,8% участников которого поддержали разблокировку Трампа. В голосовании участвовало 15 млн пользователей.

Народ высказался. Трамп будет восстановлен в правах. Vox populi vox Dei («Голос народа — голос бога»).

Перед разблокировкой на Трампа было подписано 500 тыс. человек. Через семь часов после восстановления аккаунта количество подписчиков экс-президента выросло до 25 млн. При этом Трамп не планирует пользоваться соцсетью Маска, он остался в своей соцсети Truth Social.

Аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в январе 2021 года — это произошло вскоре после нападения его сторонников на здание Капитолия.

Новость по теме
Илон Маск выдвинул сотрудникам «Твиттера» ультиматум
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022