Илон Маск разбанил Дональда Трампа в «Твиттере». Экс-президент не оценил этот жест
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Илон Маск восстановил аккаунт Дональда Трампа в «Твиттере». Миллиардер решил разбанить бывшего президента США не сразу. Сначала он провёл опрос, 51,8% участников которого поддержали разблокировку Трампа. В голосовании участвовало 15 млн пользователей.
Народ высказался. Трамп будет восстановлен в правах. Vox populi vox Dei («Голос народа — голос бога»).
Перед разблокировкой на Трампа было подписано 500 тыс. человек. Через семь часов после восстановления аккаунта количество подписчиков экс-президента выросло до 25 млн. При этом Трамп не планирует пользоваться соцсетью Маска, он остался в своей соцсети Truth Social.
Аккаунты Дональда Трампа были заблокированы в январе 2021 года — это произошло вскоре после нападения его сторонников на здание Капитолия.
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