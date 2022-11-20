Крис Хемсворт хочет завязать с фильмами Marvel

Актёр Крис Хемсворт хочет, чтобы его следующее появление на экране в образе Тора стало последней его работой в рамках киновселенной Marvel.
Хемсворт — один из немногих оригинальных Мстителей, которые всё ещё продолжают сниматься в фильмах Marvel. Возможно, после работы над картиной «Тор: Любовь и гром» Крис решил, что настало время прощаться с супергеройской вселенной. Актёр добавил, что он пока не принял какое-то конкретное решение, поэтому будущее Тора всё ещё туманно.
Многие фанаты Marvel думали, что Хемсворт уйдёт из Marvel вместе с Робертом Дауни-младшим и Крисом Эвансом после картины «Мстители: Финал». Но работа с Тайкой Вайтити над фильмом «Тор: Рагнарёк» вновь пробудила его любовь к этому персонажу. Скорее всего, актёр изменил своё мнение после выхода «Тор: Любовь и гром». Крис даже предположил, что следующее появление Тора может закончиться смертью героя.
Есть вероятность, что Крис Хемсворт оставит Тора после фильма «Мстители: Секретные войны» или «Мстители: Династия Канга». Потому что сага о Мстителях — самая популярная и важная часть киновселенной Marvel. Не исключено, что актёр попрощается с Богом грома в пятой части «Тора» — но его ещё не анонсировали.
Недавно Крис объявил о перерыве в карьере из-за того, что он обнаружил у себя предрасположенность к болезни Альцгеймера.
- 20 ноября 2022
-
19:44
-
19:44
-
17:58
-
17:15
-
16:33
-
16:01
-
15:30
-
14:50
-
14:18
-
13:46
-
13:06
-
12:37
-
03:25
-
03:05
- 19 ноября 2022
-
18:51
-
18:16
-
17:31
-
17:22
-
16:54
-
16:05
-
15:59
-
15:42
-
15:33
-
14:57
-
14:53
-
14:08
-
13:33
-
12:40
-
00:05
- 18 ноября 2022
-
22:02
-
21:30
-
21:00
-
20:58
-
20:39
-
20:00