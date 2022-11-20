Райан Рейнольдс подготовил рождественский выпуск «Дэдпула». Но фильм так и не вышел

Четыре года назад актёр Райан Рейнольдс вместе с авторами первых двух «Дэдпулов» Реттом Ривзом и Полом Верником разработал сценарий рождественского выпуска про взбалмошного наёмника. Но проект так и не запустили в производство. Потому что сценарий «затерялся» в 2019-м, когда Disney купила Fox за $ 71,3 млрд. По словам Райана, в то время в компаниях «царила настоящая суматоха».

Рейнольдс и его коллеги всё ещё надеются снять праздничный выпуск «Дэдпула».

Может быть, однажды мы снимем этот фильм. Это не мюзикл, а полноценный рождественский фильм о Дэдпуле.

Рейнольдс также мечтает поставить с Дэдпулом полноценный музыкальный номер, который мог бы войти в один из фильмов о супергерое. Вероятно, что-то подобное зрители увидят в третьей части «Дэдпула». Её анонсировали в сентябре — съёмки стартуют весной 2023 года, а премьера намечена на 2024-й. В картине появится Росомаха, которого вновь сыграет Хью Джекман — близкий друг Райана.