Российский состав NAVI победил на чемпионате мира по PUBG: Battlegrounds

Состав клуба Natus Vincere по киберспортивной дисциплине PUBG выиграл главный турнир по «королевской битве» — PUBG Global Championship 2022 в Дубае.

По итогам 20 матчей финальной группы квартет Ивана ubah Капустина набрал 179 баллов и заработал более $ 1 млн. В последний день «рождённые побеждать» выиграли три карты из пяти.

Второе место заняла китайская команда 17 Gaming, на третьем — ростер арабского клуба Twisted Minds, в котором играют по два игрока из России и Украины.

Ещё одна российская команда Question Mark заняла седьмую позицию.

Фото: Twire.gg

Итоги PUBG Global Championship 2022: