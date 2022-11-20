Российский состав NAVI победил на чемпионате мира по PUBG: Battlegrounds
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Состав клуба Natus Vincere по киберспортивной дисциплине PUBG выиграл главный турнир по «королевской битве» — PUBG Global Championship 2022 в Дубае.
По итогам 20 матчей финальной группы квартет Ивана ubah Капустина набрал 179 баллов и заработал более $ 1 млн. В последний день «рождённые побеждать» выиграли три карты из пяти.
Второе место заняла китайская команда 17 Gaming, на третьем — ростер арабского клуба Twisted Minds, в котором играют по два игрока из России и Украины.
Ещё одна российская команда Question Mark заняла седьмую позицию.
Фото: Twire.gg
Итоги PUBG Global Championship 2022:
- 1-е место: Natus Vincere (Россия) — приз $ 1,008 млн;
- 2-е место: 17 Gaming (Китай) — $ 504 тыс.;
- 3-е место: Twisted Minds (СНГ) — $ 252 тыс.;
- 4-е место: eUnited (США) — $ 218 тыс.;
- 5-е место: OVERPEEKERS (Европа) — $ 184 тыс.;
- 6-е место: CERBERUS Esports (Вьетнам) — $ 151 тыс.;
- 7-е место: Question Mark (Россия) — $ 134 тыс.;
- 8-е место: YAHO (США) — $ 117 тыс.;
- 9-е место: FaZe Clan (Европа) — $ 92 тыс.;
- 10-е место: Daytrade Gaming (Таиланд) — $ 84 тыс.;
- 11-е место: Danawa e-sports (Южная Корея) — $ 75 тыс.;
- 12-е место: TakeMeAway Gaming (Китай) — $ 67 тыс.;
- 13-е место: Freecs (Южная Корея) — $ 58 тыс.;
- 14-е место: Wildcard Gaming (США) — $ 50 тыс.;
- 15-е место: Entropiq (Хорватия) — $ 42 тыс.;
- 16-е место: The Expendables (Вьетнам) — $ 34 тыс.
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