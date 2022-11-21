Сборы сиквела «Чёрной пантеры» заметно просели

Издание Deadline сообщило, что кассовые сборы сиквела «Чёрной пантеры» на второй уикенд обвалились. За вторые выходные лента собрала $ 67,3 млн, что меньше прогнозируемой суммы в $ 70 млн.

По сравнению с первым уикендом сборы упали на 63% — тогда лента заработала в домашнем прокате $ 181 млн. Deadline ожидает, что на этой неделе фильм сможет заработать больше в связи с Днём благодарения.

Новость по теме Изначально сиквел «Чёрной пантеры» должен был идти около пяти часов

Общая сумма домашних сборов «Ваканды навсегда» составляет $ 288 млн, что на 2% меньше, чем у сиквела «Доктора Стрэнджа» к тому же времени.

Корпорация аналитики социальных сетей RelishMix сообщила, что рекламная кампания фильма через социальные сети на 8% опережает кампанию оригинальной «Чёрной пантеры» 2018 года.

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» не вышла в России одновременно со всем миром, однако сейчас в большинстве кинотеатров страны ленту уже показывают.