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Сборы сиквела «Чёрной пантеры» заметно просели

Сборы сиквела «Чёрной пантеры» заметно просели
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Издание Deadline сообщило, что кассовые сборы сиквела «Чёрной пантеры» на второй уикенд обвалились. За вторые выходные лента собрала $ 67,3 млн, что меньше прогнозируемой суммы в $ 70 млн.

По сравнению с первым уикендом сборы упали на 63% — тогда лента заработала в домашнем прокате $ 181 млн. Deadline ожидает, что на этой неделе фильм сможет заработать больше в связи с Днём благодарения.

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Изначально сиквел «Чёрной пантеры» должен был идти около пяти часов

Общая сумма домашних сборов «Ваканды навсегда» составляет $ 288 млн, что на 2% меньше, чем у сиквела «Доктора Стрэнджа» к тому же времени.

Корпорация аналитики социальных сетей RelishMix сообщила, что рекламная кампания фильма через социальные сети на 8% опережает кампанию оригинальной «Чёрной пантеры» 2018 года.

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Marvel превзошла себя и выпустила новый провал «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Marvel превзошла себя и выпустила новый провал

«Чёрная пантера: Ваканда навсегда» не вышла в России одновременно со всем миром, однако сейчас в большинстве кинотеатров страны ленту уже показывают.

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