Сериал «Ходячие мертвецы» завершился

Сериал «Ходячие мертвецы» — один из самых популярных сериалов в истории, который полюбили миллионы фанатов по всему миру. К сожалению, всё рано или поздно заканчивается, вот и «Ходячие мертвецы» подошли к своему завершению спустя 12 лет.
Сегодня ночью телеканал AMC выпустил 24-й эпизод 11-го сезона шоу. Он получил название «Покойся с миром». Основное шоу считается завершённым, но у него есть куча спин-оффов, но с другими героями.
Примечательно, что 24-й эпизод оценили очень достойно — у него 9,1 балла из 10. Для сравнения: у других серий 11-го сезона оценки в среднем не превышали 8,5.
Оценки эпизодов 11 сезона
Фото: IMDb
«Ходячие мертвецы» рассказывают о том, как выжившие люди пытаются не умереть после наступления зомби-апокалипсиса. Сейчас тема кажется избитой, но в 2010 году тематика шоу ощущалась свежо и интересно. Особенно сильно фанаты полюбили первые семь сезонов, а остальные четыре приняли прохладнее.
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