Перед ЧМ-2022 в Катаре спрос на FIFA 23 в России резко вырос

Российская торговая сеть «М.Видео – Эльдорадо» проанализировала спрос на FIFA 23 в стране. Несмотря на то, что EA ушла с российского рынка, новая часть футбольного симулятора вновь стала одним из наиболее ожидаемых релизов осени.

Отмечается, что пик интереса к FIFA 23 пришёлся на последние две недели — как раз перед чемпионатом мира по футболу в Катаре. Спрос на проект увеличился в 2,5 раза относительно первых двух недель после старта продаж, хотя обычно наибольшая покупательская активность приходится именно на это время.

Наибольшей популярностью FIFA 23 пользуется у владельцев PS4 — на неё пришлось порядка 60% заказов, на PS5 игру покупали всего 25% пользователей. На Xbox игру покупали ещё меньше — 15%.

FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.