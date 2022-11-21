Перед ЧМ-2022 в Катаре спрос на FIFA 23 в России резко вырос

Российская торговая сеть «М.Видео – Эльдорадо» проанализировала спрос на FIFA 23 в стране. Несмотря на то, что EA ушла с российского рынка, новая часть футбольного симулятора вновь стала одним из наиболее ожидаемых релизов осени.
Отмечается, что пик интереса к FIFA 23 пришёлся на последние две недели — как раз перед чемпионатом мира по футболу в Катаре. Спрос на проект увеличился в 2,5 раза относительно первых двух недель после старта продаж, хотя обычно наибольшая покупательская активность приходится именно на это время.
Наибольшей популярностью FIFA 23 пользуется у владельцев PS4 — на неё пришлось порядка 60% заказов, на PS5 игру покупали всего 25% пользователей. На Xbox игру покупали ещё меньше — 15%.
FIFA 23 доступна на всех актуальных платформах.
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