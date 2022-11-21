Создателей сериала «1899» обвинили в воровстве

Недавно на Netflix вышел сериал «1899», созданием которого занимались авторы «Тьмы». На шоу обратила внимание художница из Бразилии Мари Кагнин, которая обвинила авторов шоу в плагиате.

Кагнин утверждает, что создатели сериала украли некоторые элементы из её комикса «Чёрная Тишина», который вышел в 2016 году. По словам Мари, при просмотре шоу это не особо заметно, поскольку сплагиаченные элементы разбавляются остальными фрагментами сериала.

Сравнение сериала и комикса Фото: Mary Cagnin

Сравнение сериала и комикса Фото: Mary Cagnin

Фрагмент из комикса Фото: Mary Cagnin

Фрагмент из сериала Фото: Mary Cagnin

Как отметила художница, она мечтала, чтобы на её работу обратили внимание во всём мире, а то, что сделал Netflix, «разбивает сердце».

Я много плакала. Моя мечта всегда заключалась в том, чтобы получить признание за свою работу на национальном и международном уровнях. И то, что такое происходит, разбивает мне сердце. Мы знаем, что в у нас в Бразилии почти нет возможности показать свою работу и получить за неё признание.

Мари отметила, что будет думать, как можно добиться справедливости от Netflix. «1899» доступен для просмотра на Netflix, а с нашими впечатлениями от шоу можно ознакомиться в материале ниже.