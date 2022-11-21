В Disney вернулся Боб Айгер — он управлял компанией 20 лет

В последние месяцы Disney столкнулась с серьёзными проблемами. Компания теряет выручку несколько кварталов подряд, из-за чего недавно провела массовые сокращения. Судя по всему, совет директоров решил принять экстренные меры и вернул Боба Айгера на пост главы корпорации. Он заменил Боба Чапека, который управлял кинокомпанией около двух лет.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, о будущих перестановках знали лишь самые крупные руководители в Disney. Теперь Айгер пробудет главой корпорации как минимум два года и должен будет поднять её выручку до прежних высот.

Боб Айгер стал главой Disney в 2000 году и управлял компанией 20 лет. Именно в его годы кинокомпания стала невероятно успешным производителем кинокомиксов, приобрела права на «Звёздные войны» и фильмы киностудии FOX.