В Disney вернулся Боб Айгер — он управлял компанией 20 лет

В последние месяцы Disney столкнулась с серьёзными проблемами. Компания теряет выручку несколько кварталов подряд, из-за чего недавно провела массовые сокращения. Судя по всему, совет директоров решил принять экстренные меры и вернул Боба Айгера на пост главы корпорации. Он заменил Боба Чапека, который управлял кинокомпанией около двух лет.
Как отмечает издание The Hollywood Reporter, о будущих перестановках знали лишь самые крупные руководители в Disney. Теперь Айгер пробудет главой корпорации как минимум два года и должен будет поднять её выручку до прежних высот.
Боб Айгер стал главой Disney в 2000 году и управлял компанией 20 лет. Именно в его годы кинокомпания стала невероятно успешным производителем кинокомиксов, приобрела права на «Звёздные войны» и фильмы киностудии FOX.
- 21 ноября 2022
-
22:38
-
21:17
-
21:10
-
20:01
-
19:28
-
19:05
-
18:31
-
17:59
-
17:31
-
17:13
-
16:51
-
16:37
-
16:21
-
16:01
-
15:57
-
15:31
-
15:18
-
14:57
-
14:25
-
14:21
-
14:02
-
13:38
-
13:35
-
13:14
-
12:51
-
12:44
-
12:36
-
12:13
-
11:37
-
10:55
-
10:23
-
09:51
-
03:12
- 20 ноября 2022
-
19:44
-
19:44