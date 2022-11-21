Видеокарту RTX 4080 почти никто не покупает

Несколько дней назад в продаже появилась видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080. Само устройство получилось отличным, однако все негодуют из-за цены — карточка стоит $ 1200 (примерно 73 тыс. рублей), а на прошлой неделе её начали продавать даже в России.
Пользователи просто не хотят покупать RTX 4080 по такой высокой цене. Несмотря на дефицит, видеокарты этой модели просто пылятся на полках в магазинах, а люди не спешат их покупать.
RTX 4080 в магазине
Фото: Twitter
RTX 4080 в магазине
Фото: Twitter
Почти у всех розничных продавцов есть видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080. Притом ситуация сильно отличается от той, которая была с RTX 4090, когда видеокарту раскупали очень быстро. Таким образом, в серии RTX 40 было отгружено около 160 тыс. карточек. Среди них примерно 30 тыс. моделей RTX 4080 и 130 тыс. моделей RTX 4090.
Несмотря на на меньшее количество поставок, RTX 4080 продаётся очень плохо, а пользователи либо ждут, когда устройство станет дешевле, либо покупают RTX 4090.
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