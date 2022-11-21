Гари Олдман хочет завершить карьеру в кино

Культовый британский актёр Гари Олдман, известный по «Леону», «Тёмному рыцарю», «Гарри Поттеру» и многим другим фильмам, готовится к закату своей карьеры. 64-летний артист заявил, что его интересуют не только съёмки в фильмах, но и многие другие вещи, на которые у него не хватало времени. Олдман хотел бы закончить с актёрством после окончания сериала «Медленные лошади», где он играет сотрудника MI5 Джексона Лэмба.

У меня завидная карьера, но карьеры постепенно сходят на нет, да и меня самого интересуют не только съёмки в фильмах. Когда ты молод, то думаешь, что успеешь попробовать всё, а потом перед тобой проходят годы.



В следующем году мне будет 65, а там и 70-летие неподалёку. Я не хочу продолжать работать, когда мне будет за 80. Я был бы доволен и посчитал бы за честь, если бы смог уйти как Джексон Лэмб — и на том закончить.

«Медленные лошади» недавно продлили на третий и четвёртый сезоны, так что культовый актёр пробудет в своём ремесле ещё пару лет. Чем займётся артист дальше, неизвестно.