«Мы ещё малыши». Дуэйн Джонсон — о сборах «Чёрного Адама» и «Чёрной пантеры 2»

На днях портал IGN сравнил сборы кинокомиксов «Чёрный Адам» и «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Оказалось, что второй собрал уже $ 400 млн и стал самым прибыльным фильмом о супергероях этой осенью. Для сравнения: у фильма DC показатель не превышает $ 366 млн.
На пост уже отреагировал Дуэйн Джонсон — исполнитель роли Чёрного Адама. Он заявил, что любит конкуренцию, однако пост IGN показался ему провокационным. Ведь «Чёрный Адам» — это лишь начало киновселенной DC, тогда как «Чёрная пантера 2» — очередной фильм в устоявшейся франшизе.
Фото: Twitter
Какой нейтральный пост. Я люблю соревноваться, но, IGN, как вы можете, зная устройство кинобизнеса, сравнивать нас и масштабный бренд «Чёрной пантеры»? Ещё год назад никто даже не слышал об Обществе Справедливости и Чёрном Адаме. Не нужно бить нас, мы ещё малыши и нам есть куда расти.
В словах Джонсона действительно есть здравое зерно — фильмы DC в данный момент не могут соревноваться по сборам с устоявшимися лентами Marvel. Исключением стал «Аквамен», который собрал в мировом прокате больше $ 1,1 млрд.
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