Скин для AK-47 в CS:GO продают за 27 млн рублей

CS:GO — популярный соревновательный шутер, в котором можно не только стрелять, но и развить собственный бизнес благодаря продаже и покупке скинов на оружие. В CS:GO они не влияют ни на что и определяют лишь внешний вид пушки, но даже за эту привилегию игроки готовы отдавать сотни тысяч.

Одним из таких новых скинов стал облик 661 ST MW 4xTT holo для AK-47. Его хотят продать за $ 447 тыс. (примерно 27 млн рублей). Такая высокая цена обусловлена четырьмя наклейками Titan Holo. Каждая из них продаётся за $ 60 тыс. Также в этом AK-47 есть счётчик убийств StatTrak и состояние «немного поношенное».

Скин на AK-47 Фото: Twitter

Скин на AK-47 Фото: Twitter

Продавец скина под ником Luksusbums купил его в 2021 году за $ 150 тыс. Сейчас он хочет продать его почти в три раза дороже. Если Luksusbums продаст скин, то это будет один из самых дорогостоящих предметов, проданных в истории шутера.