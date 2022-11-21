Пользователи мигрируют в Hive — это достойная замена «Твиттера»

После множества крупных скандалов и слухов о полном закрытии «Твиттера» многие блогеры и журналисты потихоньку перебираются на новые для себя площадки. Одной из главных альтернатив называют Hive. Это очень похожее приложение, в котором есть практически полный функционал «Твиттера»: от написания постов до публикации фотографий и опросов.

В Hive уже перешли многие представители игровой индустрии, включая блогера и сценаристку студии Santa Monica Алану Пирс, журналиста The Verge Тома Уоррена и главу по маркетингу Xbox Аарона Гринберга. Они отмечают, что перейдут на новую платформу только в случае полного закрытия «Твиттера».

К сожалению, у Hive пока нет веб-версии — это сугубо мобильное приложение. Скачать его можно как в App Store, так и в Play Market. Приложениями занимаются всего два человека, которые собирают деньги на развитие портала через сервис Wefunder.