«Проявите доброту!» Брендан Фрейзер — об ужасной графике Царя скорпионов в «Мумии 2»

Брендан Фрейзер дал большое интервью изданию GQ, в котором он поделился воспоминаниями о своей карьере. В нём он рассказал о съёмках «Мумии возвращается» и о знаменитой битве с Царём скорпионов, роль которого исполнил на тот момент ещё начинающий актёр Дуэйн Джонсон. Как рассказал Фрейзер, на площадке они даже не видели друг друга — вместо этого они сражались с «куском скотча на палке», который силами специалистов по графике превратился в мощное паукообразное создание.

Брендан заявил, что прекрасно знает, насколько плохо смотрится Царь скорпионов прямо сейчас. Графика в фильме действительно была далеко не лучшего качества, и он даже знает, почему так вышло. Дело в том, что у специалистов по спецэффектам были очень строгие дедлайны, из-за чего они попросту не успели доделать Царя скорпионов.

Я знаю, как всё это смотрится, но проявите доброту! Я увидел ребят, которые делали графику для Царя скорпионов, уже на премьере. Мы поболтали, и они мне неловко сказали: «Нам нужно было побольше времени на создание фильма». Видимо, они делали его в самый последний момент.



Но ведь теперь в этом есть своё очарование! Когда ты включаешь этот фильм сейчас… Да, наверное, кто-то мог бы сделать его ремастер, но было бы не так весело, если бы мы не видели этого рычащего Дуэйна Джонсона, который выглядит как страшненький персонаж какой-то видеоигры.



Не знаю, из-за чего, но почему-то это работает идеально. Так что всё получилось не так уж плохо!

В интервью актёр также подтвердил, что с радостью вернулся бы во франшизу, если бы ему предложили достойный сценарий.