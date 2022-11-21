Новая игра по «Покемонам» стартовала в Британии лучше рекордной FIFA 23

Аналитическая фирма GfK опубликовала данные по продажам видеоигр на территории Великобритании за прошлую неделю — с 14 по 20 ноября. Как всегда, учитывались лишь физические копии.

Стартовые продажи Pokemon Scarlet & Viole оказались на 4% выше, чем у FIFA 23. Таким образом, это крупнейший физический запуск в Британии в 2022 году. Кроме того, Scarlet & Viole показала лучший старт во всей франшизе, уступив лишь Sun & Moon, выходившей ещё на Nintendo 3DS.

Тем временем физические продажи God of War Ragnarok просели на 73% — игра опустилась на четвёртую строчку. FIFA 23 же стабильно удерживает третье место в чарте.

Британский чарт продаж с 14 по 20 ноября: