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Новая игра по «Покемонам» стартовала в Британии лучше рекордной FIFA 23

Новая игра по «Покемонам» стартовала в Британии лучше рекордной FIFA 23
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Аналитическая фирма GfK опубликовала данные по продажам видеоигр на территории Великобритании за прошлую неделю — с 14 по 20 ноября. Как всегда, учитывались лишь физические копии.

Стартовые продажи Pokemon Scarlet & Viole оказались на 4% выше, чем у FIFA 23. Таким образом, это крупнейший физический запуск в Британии в 2022 году. Кроме того, Scarlet & Viole показала лучший старт во всей франшизе, уступив лишь Sun & Moon, выходившей ещё на Nintendo 3DS.

Тем временем физические продажи God of War Ragnarok просели на 73% — игра опустилась на четвёртую строчку. FIFA 23 же стабильно удерживает третье место в чарте.

Британский чарт продаж с 14 по 20 ноября:

  1. Pokemon Violet
  2. Pokemon Scarlet
  3. FIFA 23
  4. God of War Ragnarok
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2
  6. Pokemon Scarlet and Violet: Dual Pack
  7. Horizon Forbidden West
  8. Mario Kart 8: Deluxe
  9. Nintendo Switch Sports
  10. Sonic Frontiers
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