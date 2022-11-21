Точную дату релиза Star Wars Jedi: Survivor назовут на The Game Awards 2022

Как сообщают источники журналиста Тома Хендерсона, на грядущей The Game Awards 2022 покажут новый трейлер Star Wars Jedi: Survivor и назовут точную дату выхода экшена. Кроме того, тогда же откроют предзаказы игры на всех платформах — ПК, PS5 и Xbox Series. При этом примерную дату выхода инсайдеры знают уже давно — это март 2023 года. Точное число при этом неизвестно, однако это вполне может быть и начало месяца.

Star Wars Jedi: Survivor продолжит историю джедая-падавана Кэла Кестиса из Fallen Order. События развернутся через пять лет после событий оригинала, а какие-то конкретные подробности всё ещё держатся в секрете.

Церемония The Game Awards 2022 пройдёт в ночь на 9 декабря. На ней ожидаются как награждения лучших игр 2022 года, так и презентации будущих проектов. В том числе там должны представить новый трейлер Final Fantasy 16, а также открыть предзаказы на японский ролевой экшен.