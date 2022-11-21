Минкульт не пустит новые фильмы с «пропагандой ЛГБТ» в кинотеатры

Министерство культуры России откажется от выдачи прокатных удостоверений фильмам с пропагандой ЛГБТ среди несовершеннолетних, снятым на частные средства. Об этом сообщила замглавы ведомства Надежда Преподобная. Она уточнила, что министерство также отзывает уже выданные прокатные удостоверения.

Мы не будем давать прокатное удостоверение… Или будем его отзывать, если, к примеру, речь идёт об уже выданных удостоверениях. Мы уже много отзываем. Эта работа ведётся, просто мы её не выпячиваем. Мы так или иначе при отборе проектов получаем полное содержание о том, что там будет внутри. Соответственно, таким проектам будет отказываться.

27 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Запрет может коснуться в том числе и видеоигр.