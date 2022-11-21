Фанат «Ведьмака» построил настоящий Каэр Морхен из LEGO. Он весит 45 килограммов

Большой фанат «Ведьмака» под ником Rampart87 построил настоящий Каэр Морхен — пристанище ведьмаков из вселенной Анджея Сапковского. Сделал он это чудо из LEGO — на всё про всё понадобилось около 80 тыс. деталей. Общий вес постройки составляет около 100 фунтов — это 45 килограммов.
Каэр Морхен из LEGO
Фото: Reddit
Каэр Морхен из LEGO
Фото: IMGUR
Как отметил Rampart87, на постройку настоящего Каэр Морхена ушло много месяцев и невероятное количество различных наборов LEGO, детальки из которых отлично вписались в антураж замка. Что касается стоимости сооружения, то она достигает $ 8000 — это около 500 тыс. рублей.
В ближайшее время Rampart87 планирует снять небольшие ролики со своей постройкой, в которых примут участие любимые персонажи из «Ведьмака»: Геральт из Ривии, Вессемир и многие другие.
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