Фанат «Ведьмака» построил настоящий Каэр Морхен из LEGO. Он весит 45 килограммов

Большой фанат «Ведьмака» под ником Rampart87 построил настоящий Каэр Морхен — пристанище ведьмаков из вселенной Анджея Сапковского. Сделал он это чудо из LEGO — на всё про всё понадобилось около 80 тыс. деталей. Общий вес постройки составляет около 100 фунтов — это 45 килограммов.

Каэр Морхен из LEGO Фото: Reddit

Каэр Морхен из LEGO Фото: IMGUR

Как отметил Rampart87, на постройку настоящего Каэр Морхена ушло много месяцев и невероятное количество различных наборов LEGO, детальки из которых отлично вписались в антураж замка. Что касается стоимости сооружения, то она достигает $ 8000 — это около 500 тыс. рублей.

В ближайшее время Rampart87 планирует снять небольшие ролики со своей постройкой, в которых примут участие любимые персонажи из «Ведьмака»: Геральт из Ривии, Вессемир и многие другие.