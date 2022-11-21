У Need for Speed Unbound появился первый полноценный ролик с геймплеем

Electronic Arts наконец-то представила полноценный геймплейный трейлер Need for Speed Unbound. Авторы показали процесс поездок по городу и то, как будет работать открытый мир с полицией и мультиплеером. Кроме того, геймеры наконец-то смогут взглянуть на общий визуальный стиль игры, который сочетает в себе элементы аниме (их можно отключить) и реализм.
Интересно, что практически весь ролик обошёлся без музыки, хотя в игре будет аж 69 треков от именитых артистов. Возможно, разработчики хотели сделать ставку на проработку звука, а полноценный геймплейный опыт наверняка представят уже в релизном трейлере.
Выход Need for Speed: Unbound состоится 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Ранее издатель представил полный список из 144 автомобилей, доступных в гонке.
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