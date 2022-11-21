Disney показала новые постеры фильма «Аватар 2»

Disney опубликовала сразу девять постеров грядущего «Аватара: Путь воды». На них можно увидеть главные лица героев продолжения: от Джейка и Нейтири до Мо’ат и Кири. В ночь на 22 ноября ожидается и очередной эпичный трейлер сиквела.
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
События «Аватара: Путь воды» разворачиваются через 10 лет после финала первого фильма. Главными героями выступит семья Салли — их преследуют проблемы, а они стараются защищаться и оберегать друг друга. Премьера сиквела во всём мире состоится 14 декабря.
Последующие фильмы серии должны выходить с промежутком в два года: в 2024-м, 2026-м и 2028-м. Однако если сиквел провалится в прокате, то история персонажей должна будет завершиться уже в «Аватаре 3». Впрочем, такой исход очень маловероятен.
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