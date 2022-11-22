«Блэйду» нашли новых режиссёра и сценариста
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«Блэйд» — разрабатываемый фильм для киновселенной Marvel, который лишился режиссёра и сценаристов из-за различных проблем. Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Marvel Studios уже нашла для ленты новых постановщика и сценариста.
По информации издания, снимет картину Ян Деманж, поставивший фильм «Белый парень Рик» и некоторые эпизоды сериала «Страна Лавкрафта». За сценарий будет отвечать Майкл Старрбери, обладатель премии «Эмми».
Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете, но отмечается, что ленту хотят сделать мрачной и жестокой, чтобы она была близка по духу «Блэйду» 1998 года с Уэсли Снайпсом в главной роли.
Премьера ленты намечена на 6 сентября 2024 года. Съёмки стартуют в 2023 году.
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