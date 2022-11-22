Меньше чем за неделю в Call of Duty: Warzone 2 сыграли 25 млн человек
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Авторов Call of Duty: Warzone 2 можно поздравить — в игру сыграли более 25 млн человек. На достижение такой планки игре потребовалось всего пять дней. Для сравнения: Overwatch 2 преодолела отметку в 25 млн игроков только после 10 дней с момента релиза.
Несмотря на то что в самой Warzone 2 полно проблем, игроки приняли новость адекватно и поздравили разработчиков королевской битвы. Конечно, есть и множество других комментариев, в которых пользователи призывают «починить игру» и сделать её играбельной.
Фото: Activision
Warzone 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Притом играть в королевскую битву можно даже в России, что в последнее время редкость из-за различных санкций и прочих «радостей».
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