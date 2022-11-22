Квентин Тарантино ещё не начал работать над новым фильмом

Известный режиссёр Квентин Тарантино посетил канал The Howard Stern Show и рассказал о работе над своим 10-м и последним фильмом. По словам постановщика, он ещё даже не обдумывал идею картины.

Как отметил Тарантино, пока у него нет представления о том, какой это будет фильм. Точно известно, что картина станет последней для режиссёра — после неё работать с фильмами в качестве постановщика Тарантино не будет.

Нет, пока что я ещё не обдумывал это, не обдумывал фильм.

Ранее Тарантино назвал свой самый лучший фильм в карьере. Им стал «Однажды в Голливуде». Также известно, что в 2023 году постановщик планирует снять сериал на восемь серий. Его подробности режиссёр не раскрыл. Ранее у Тарантино уже был опыт работы с шоу, но не такой богатый.