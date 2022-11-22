Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Квентин Тарантино ещё не начал работать над новым фильмом

Квентин Тарантино ещё не начал работать над новым фильмом
Комментарии

Известный режиссёр Квентин Тарантино посетил канал The Howard Stern Show и рассказал о работе над своим 10-м и последним фильмом. По словам постановщика, он ещё даже не обдумывал идею картины.

Как отметил Тарантино, пока у него нет представления о том, какой это будет фильм. Точно известно, что картина станет последней для режиссёра — после неё работать с фильмами в качестве постановщика Тарантино не будет.

Нет, пока что я ещё не обдумывал это, не обдумывал фильм.

Ранее Тарантино назвал свой самый лучший фильм в карьере. Им стал «Однажды в Голливуде». Также известно, что в 2023 году постановщик планирует снять сериал на восемь серий. Его подробности режиссёр не раскрыл. Ранее у Тарантино уже был опыт работы с шоу, но не такой богатый.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022