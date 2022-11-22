В России всем начали продавать Windows 11 для разработчиков

Несколько российских ритейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) Windows. Они предназначены только для тех, кто занимается сборкой компьютеров. На это обратили внимание в издании «Известия».

Как рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов, приобретение подобных лицензий, если пользователь не сборщик ПК, формально нарушает разрешённые пределы использования и не даёт права устанавливать Windows или любой другой продукт Microsoft. Использование ПО на основании подобной лицензии несёт риски обвинения по ст. 146 УК — «Нарушение авторских и смежных прав».

В магазине DNS изданию сообщили, что не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже Windows. На Wildberries и «Яндекс.Маркете» операционную систему также можно оплатить без каких-либо подтверждений. При этом в «Ситилинке» отметили, что у такого ПО есть пометка в названии товара: OEM или OEI (Original Equipment Installer — версия Windows, предназначенная исключительно для предустановки на устройство). Также в характеристиках товара компания дополнительно прописывает, что это версия для сборщиков систем.

Microsoft ушла из России в марте 2022 года. Из-за этого Windows 11 больше нельзя скачать с официального сайта компании, однако VPN решает эту проблему.