В России всем начали продавать Windows 11 для разработчиков

Несколько российских ритейлеров начали продавать OEM-версии (original equipment manufacturer — оригинальный производитель оборудования) Windows. Они предназначены только для тех, кто занимается сборкой компьютеров. На это обратили внимание в издании «Известия».
Как рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов, приобретение подобных лицензий, если пользователь не сборщик ПК, формально нарушает разрешённые пределы использования и не даёт права устанавливать Windows или любой другой продукт Microsoft. Использование ПО на основании подобной лицензии несёт риски обвинения по ст. 146 УК — «Нарушение авторских и смежных прав».
В магазине DNS изданию сообщили, что не просят у покупателей никакой дополнительной информации при продаже Windows. На Wildberries и «Яндекс.Маркете» операционную систему также можно оплатить без каких-либо подтверждений. При этом в «Ситилинке» отметили, что у такого ПО есть пометка в названии товара: OEM или OEI (Original Equipment Installer — версия Windows, предназначенная исключительно для предустановки на устройство). Также в характеристиках товара компания дополнительно прописывает, что это версия для сборщиков систем.
Microsoft ушла из России в марте 2022 года. Из-за этого Windows 11 больше нельзя скачать с официального сайта компании, однако VPN решает эту проблему.
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