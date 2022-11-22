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Call of Duty готовы оставить на PlayStation ещё на 10 лет

Call of Duty готовы оставить на PlayStation ещё на 10 лет
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По информации газеты The New York Times, Microsoft предложила Sony выпускать Call of Duty на консоли PlayStation в течение 10 лет. Ранее речь шла о трёх годах. Что интересно, в этот раз Sony отказалась как-либо комментировать предложение Microsoft.

На предложение о трёхлетнем выпуске франшизы на PlayStation глава Sony Interactive Entertainment Джим Райн отреагировал отрицательно, назвав это «неадекватным». Судя по всему, Sony не устроила и десятилетняя сделка, поэтому компания не оставила никаких комментариев.

Вся эта ситуация с Call of Duty связана с покупкой Activision Blizzard. Sony выступает открыто против поглощения, тогда как другие в игровой индустрии к приобретению относятся вполне нормально.

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