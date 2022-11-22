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Лучшие симрейсеры встретятся на фестивале цифрового автоспорта

Лучшие симрейсеры встретятся на фестивале цифрового автоспорта
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Фестиваль цифрового автоспорта и суперфиналы чемпионатов по симрейсингу SMP Racing esports состоятся 3 и 4 декабря в МЕГА Белая Дача. За призовые фонды турниров и кубки сразятся лучшие симрейсеры страны.

Помимо соревнований, на площадке будет большое количество бесплатных развлекательных зон для всех желающих:

Соревнования за призы от партнёров на гоночных симуляторах;
Зона кибер-дрифт соревнований;
Большое пространство с гонками машин на пульте управления;
Фотозона с болидом BR 03;
Детская автозона и аниматоры для самых маленьких;
Более 10 развлекательных гоночных активностей;
Автограф-сессии и челленджи со звёздами автоспорта и известными блогерами;
Викторины-конкурсы на призы от партнёров соревнований.

В субботу, 3 декабря, состоится Финал «Кубка SMP Racing esports на выносливость».

Фото: SMP Racing esports

А в воскресенье, 4 декабря, состоятся финалы «Кубка G-Drive» и «Чемпионата РАФ по цифровому автоспорту».

Фото: SMP Racing esports

Фото: SMP Racing esports

Все подробности в официальной группе турнира в VK.

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