Лучшие симрейсеры встретятся на фестивале цифрового автоспорта

Фестиваль цифрового автоспорта и суперфиналы чемпионатов по симрейсингу SMP Racing esports состоятся 3 и 4 декабря в МЕГА Белая Дача. За призовые фонды турниров и кубки сразятся лучшие симрейсеры страны.

Помимо соревнований, на площадке будет большое количество бесплатных развлекательных зон для всех желающих:

Соревнования за призы от партнёров на гоночных симуляторах;

Зона кибер-дрифт соревнований;

Большое пространство с гонками машин на пульте управления;

Фотозона с болидом BR 03;

Детская автозона и аниматоры для самых маленьких;

Более 10 развлекательных гоночных активностей;

Автограф-сессии и челленджи со звёздами автоспорта и известными блогерами;

Викторины-конкурсы на призы от партнёров соревнований.



В субботу, 3 декабря, состоится Финал «Кубка SMP Racing esports на выносливость».

Фото: SMP Racing esports

А в воскресенье, 4 декабря, состоятся финалы «Кубка G-Drive» и «Чемпионата РАФ по цифровому автоспорту».

Фото: SMP Racing esports

Фото: SMP Racing esports

Все подробности в официальной группе турнира в VK.