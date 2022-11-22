Лучшие симрейсеры встретятся на фестивале цифрового автоспорта

Фестиваль цифрового автоспорта и суперфиналы чемпионатов по симрейсингу SMP Racing esports состоятся 3 и 4 декабря в МЕГА Белая Дача. За призовые фонды турниров и кубки сразятся лучшие симрейсеры страны.
Помимо соревнований, на площадке будет большое количество бесплатных развлекательных зон для всех желающих:
Соревнования за призы от партнёров на гоночных симуляторах;
Зона кибер-дрифт соревнований;
Большое пространство с гонками машин на пульте управления;
Фотозона с болидом BR 03;
Детская автозона и аниматоры для самых маленьких;
Более 10 развлекательных гоночных активностей;
Автограф-сессии и челленджи со звёздами автоспорта и известными блогерами;
Викторины-конкурсы на призы от партнёров соревнований.
В субботу, 3 декабря, состоится Финал «Кубка SMP Racing esports на выносливость».
Фото: SMP Racing esports
А в воскресенье, 4 декабря, состоятся финалы «Кубка G-Drive» и «Чемпионата РАФ по цифровому автоспорту».
Фото: SMP Racing esports
Фото: SMP Racing esports
Все подробности в официальной группе турнира в VK.
- 22 ноября 2022
-
21:06
-
20:12
-
19:45
-
19:28
-
19:26
-
19:08
-
18:40
-
18:21
-
17:52
-
17:39
-
17:24
-
17:02
-
16:43
-
16:15
-
16:13
-
16:01
-
15:55
-
15:37
-
15:28
-
15:20
-
14:53
-
14:49
-
14:18
-
14:15
-
13:53
-
13:48
-
13:42
-
13:16
-
12:37
-
12:30
-
11:46
-
10:50
-
10:18
-
09:40
-
09:25