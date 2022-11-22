Квентин Тарантино: если вам не нравится насилие в моих фильмах, посмотрите что-нибудь ещё

Фильмы Квентина Тарантино всегда выделяют на фоне современных картин. Режиссёр не боится использовать отборный мат, насилие, уничижительные названия чернокожих и многие другие темы, на которые прочие режиссёры давно наложили табу.

В интервью журналисту Крису Уоллесу постановщика вновь спросили о чрезмерном насилии и расовых оскорблениях в его фильмах. Тарантино ответил в своём стиле: если кому-то что-то не нравится, он всегда может выключить кино и посмотреть что-нибудь другое.

Тогда посмотрите что-нибудь другое. Если у вас есть проблемы с моими фильмами, то это не те фильмы, которые вам стоит смотреть. Видимо, я делаю их не для вас.

Тарантино также совсем не переживает о том, что кто-то не может понять антирасистский подтекст в его фильмах. У него просто нет времени и желания кого-то в чём-то переубеждать.

Ранее культовый постановщик назвал свой самый любимый фильм — такой выбор наверняка удивит многих зрителей.