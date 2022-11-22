Второй сезон сериала «Викинги: Вальхалла» выйдет в январе

Netflix объявил точную дату выхода второго сезона сериала «Викинги: Вальхалла». Все восемь эпизодов второго сезона шоу выпустят 12 января 2023 года. На Netflix для просмотра доступен первый сезон.
Вместе с этим компания показала и первые кадры из второго сезона. На них можно увидеть знакомых персонажей в лице Лейфа Эрикссона, Фрейдиса Эриксдоттера и Харальда Сигурдссона.
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
Фото: Netflix
«Викинги: Вальхалла» — спин-офф популярного сериала «Викинги», главную роль в котором исполнили Трэвис Фиммел, Густаф Скарсгард и Александр Людвиг. События «Вальхаллы» происходят через 100 лет после основного шоу.
Шоу уже продлено на третий сезон, но никаких деталей о нём пока что нет. Ранее шоураннер сериала Джеб Стюарт говорил, что хочет завершить шоу на 1066 году — именно этот год считается концом эпохи викингов.
- 22 ноября 2022
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