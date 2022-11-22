Утекли первые 13 минут хоррора The Callisto Protocol

За 10 дней до релиза в Сети начали появляться ролики из The Callisto Protocol. Судя по всему, наследница Dead Space уже добралась до журналистов и некоторых покупателей, поэтому совсем скоро геймплея будет всё больше и больше. Пользователь YouTube под ником Visar Kukaj опубликовал первые 13 минут игры в плохом качестве — в них можно узнать завязку игры и оценить постановку во вступлении.

Судя по всему, первые главы The Callisto Protocol будут очень сильно напоминать Dead Space. Главный герой не был готов к противостоянию с монстрами, однако некоторые обстоятельства заставляют его бороться за свою жизнь в космической тюрьме Black Iron.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Прямо сейчас мы разыгрываем копию игры для любой платформы в нашем телеграм-канале, так что обязательно участвуйте.