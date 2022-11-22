«Человека-паука: Майлза Моралеса» запустили на очень слабых компьютерах

Недавно на ПК вышел «Человек-паук: Майлз Моралес» — самостоятельное дополнение, вышедшее в 2020 году на PS4 и PS5. Порт приняли очень тепло, особенно отметив отличную оптимизацию, и YouTube-блогеры решили проверить, можно ли поиграть в «Паучка» на очень слабым компьютере.

Пользователь под ником Christo Gevedjov запустил «Майлза Моралеса» на ПК с процессором AMD Ryzen 3 3200G и встроенным чипом Vega 8. Оказалось, что в разрешении 1600х900 в сочетании с технологией FSR игра шла в среднем в 35 FPS. На компьютере с AMD Ryzen 5 3400G и Vega 11 и разрешении 720р игра работала в 40 кадрах в секунду.

Чуть позже блогер запустил «Майлза Моралеса» на куда более слабом ПК с Intel Celeron G6900 и встроенной графикой Intel UHD 710. В разрешении 800х600 игра еле-еле работала: частота кадров составляла от 10 до 20 кадров в секунду. В комментариях автор порекомендовал использовать встроенную графику именно от AMD.

Так что при желании в «Человека-паука» от Sony можно играть и на довольно слабых машинах.